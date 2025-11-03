DİSK-AR: Asgari ücretlinin 10 aylık kaybı 6 bin 322 TL’ye ulaştı

TÜİK verilerine göre; ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55 oldu. Yıllık enflasyon ise ekimde yüzde 32,87 olarak açıklandı. ENAG’ın yayımladığı verilere göre ekim ayında ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 3,74 oranında artış gösterdi. Böylece, E-TÜFE’nin yıllık bazdaki artış oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan enflasyon bültenine göre yılın 10. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 TL oldu.

Bültene göre, en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kaldı.

Bültende, "Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" denildi.