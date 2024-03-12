DİSK-AR: Emeklinin kaybı en az 15 bin lira, ikramiye asgari ücret kadar olmalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) emekli ikramiyelerindeki değişimle ilgili araştırma yayımladı.

2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli aylığının 2021’de 1.100, 2023’te 2.000 ve 2024’te ise 3.000 TL olarak uygulandığı belirtilen açıklamada, "Böylece emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. DİSK-AR tarafından hazırlanan bu araştırma bülteninde emekli bayram ikramiyelerinin 2018-2024 arasında enflasyon, gıda enflasyonu ve asgari ücret karşısında nasıl eridiği ele alınıyor ve en az ne kadar olması gerektiği ortaya konuyor." denildi.

Araştırma raporundaki tespitler şöyle:

- Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken 2024’te yüzde 18’e geriledi.

- Resmi enflasyon 2018-2024 arası 6 yılda yüzde 200, resmi gıda enflasyonu yüzde 690 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 200 artarak 3.000 TL yapıldı.

- 2018’de 1.000 TL olarak saptanan bayram ikramiyesi 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2.000

TL, 2024’te ise 3.000 TL oldu.

- Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6.163 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7.904 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 10.606 TL olmalıydı.

- Emeklinin asgari ücrete göre kaybı yalnızca 2024’te 15 bin TL!

- Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır.

- Emekliye her yıl dört asgari ücret ikramiye ödenmelidir.