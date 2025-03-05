DİSK-AR: Enflasyon işçi, memur ve emeklilerin maaşlarını eritti!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), her ay düzenli olarak hazırladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, işçi, memur ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında kayıpları detaylı bir şekilde ortaya kondu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında iki aylık resmi enflasyon oranı yüzde 7,42 olarak kaydedildi. Bu süreçte enflasyon nedeniyle emek gelirlerinde toplam 101,2 milyar TL'lik bir kayıp yaşandı. İşçi ücretlerinde enflasyon kaynaklı kayıp 55,8 milyar TL, memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar TL olarak hesaplandı. DİSK-AR, bu kaybın ilerleyen aylarda daha da büyüyerek artacağını öngörüyor.

Raporda öne çıkan diğer noktalar ise şöyle:

- Net asgari ücret, enflasyon karşısında 1.640 TL azaldı.

- Enflasyon kaybı tüm çalışanları etkiliyor. Asgari ücretin 3 katı maaş alan bir çalışan bile 4.399 TL kayıp yaşadı.

- Asgari ücretin 1,5 katı maaş alan bir çalışan 2.330 TL, 2 katı maaş alan bir çalışan ise 3.020 TL kaybetti.

- Orta gelir grubundaki çalışanlar için kayıplar daha da artıyor. 50 bin TL net maaş alan bir çalışan 3.709 TL enflasyon kaybı yaşadı.

- Memurların maaş zammı, enflasyonun altında belirlendiği için şimdiden 5.015 TL'lik kayıpları bulunuyor.

-En düşük emekli maaşı 1.074 TL eridi ve reel olarak 13.395 TL'ye geriledi.

Kesintiler nedeniyle önemli gelir kaybı yaşanıyor

Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına rağmen, sigorta primleri ve diğer kesintiler nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşanıyor. Asgari ücretin dörtte biri, işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle kayboluyor. Örneğin, net 22 bin 105 TL olan asgari ücrette, vergi ve kesintilerle birlikte toplam 5 bin 541 TL'lik kayıp oluştu.