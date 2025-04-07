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DİSK-AR: Enflasyonun emekçiye üç aylık faturası ortaya çıktı

DİSK-AR’ın yayımladığı Nisan 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre, enflasyonun emek gelirlerine sadece yılın ilk üç ayında vurduğu darbe 134,2 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi
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DİSK-AR: Enflasyonun emekçiye üç aylık faturası ortaya çıktı
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DİSK-AR’ın Nisan 2025 tarihli Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre, enflasyonun emekçilerin gelirleri üzerindeki etkisi yılın ilk üç ayında ağır şekilde hissedildi. Sadece bu kısa dönemde emek gelirlerinde yaşanan toplam kayıp 134,2 milyar TL’yi buldu.

Emekçilerin toplam gelir kaybı en az 134 milyar

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Nisan 2025)” başlıklı üçüncü raporunu yayımladı. Raporda, yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin emekçilerin gelirlerini nasıl erittiği detaylı verilerle ortaya kondu. Sadece Ocak-Mart 2025 döneminde emekçilerin toplam gelir kaybı en az 134 milyar 228 milyon TL olarak hesaplandı.

Raporda, 2025 yılının ilk üç ayında yaşanan yüzde 10,06 oranındaki resmi enflasyonun, işçi, memur ve emekli maaşlarında yarattığı kayıplar detaylandırıldı.

Ocak-Mart 2025 döneminde:

İşçilerin toplam ücret kaybı: 75,6 milyar TL

Memur maaşlarındaki toplam kayıp: 28,1 milyar TL

Emekli aylıklarındaki toplam kayıp: 30,6 milyar TL

Böylece emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp 134,2 milyar TL’yi buldu.

Enflasyonun bireysel ücretlerdeki etkisi de dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Net asgari ücretli mart ayında 2.224 TL kayba uğradı.

Asgari ücretin 1,5 katı ücret alan bir işçi 3.159 TL,

2 katı ücret alan bir işçi 4.094 TL,

2,5 katı ücret alan bir işçi 4.990 TL,

3 katı ücret alan bir işçi ise 5.758 TL kayıp yaşadı.

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