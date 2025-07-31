DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik tarihi bir rekor kırarak 13,4 milyona ulaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye'de geniş tanımlı işsizliğin tarihi bir rekor kırarak 13,4 milyona ulaştığını duyurdu.

DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik sorununa ilişkin rapor yayımladı.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısının Haziran 2025’te 13 milyon 383 bin kişi olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Haziran 2023'ten 2025'e TÜİK'in "dar tanımlı işsiz sayısı" önemli bir değişiklik kaydetmedi

Haziran 2023’te 3 milyon 228 bin olan dar tanımlı işsiz sayısının, Haziran 2024’te 3 milyon 253 bin, Haziran 2025’te ise 3 milyon 47 bin olduğu belirtildi.

Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar benzer seyirde izlemiş olsa da, geniş tanımlı işsizliğin bu dönemde tırmandığına dikkat çekildi.

Geniş tanımlı işsizlik 2023'ten 2025'e uzanan dönemde her yıl 2 milyon arttı

Haziran 2023’te 9 milyon 151 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısının, Haziran 2024’te 11 milyon 740 bine ve Haziran 2025’te 13 milyon 383 bine yükseldiği belirtildi.

Bu veriler neticesinde dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makasın hızla açıldığı kaydedildi.

Haziran 2024 ve Haziran 2025 arasında dar tanımlı işsizliğin yüzde 9,1’den yüzde 8,6’ya düştüğü görüldüyse de, geniş tanımlı işsizlik rakamlarının artışının hızlandığı söylendi.

Haziran 2024’te yüzde 29,2 olan geniş tanımlı işsizlik oranının Haziran 2025’te yüzde 32,9’a yükseldiği ve son 1 yılda 3,7 puan arttığı belirtildi.

Haziran 2024’te 11,7 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısının ise Haziran 2025’te 13,8 milyona yükseldiği belirtildi. Bu sayede geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artışın 1 milyon 643 bin olduğu kaydedildi.

Dar ve geniş tanımlı işsizliğe ilişkin hazırlanan grafik şu şekilde: