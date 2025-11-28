  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. DİSK-Ar: İşsizlerin yüzde 84’ü işsizlik ödeneğinden yararlanamadı
DİSK-Ar raporuna göre yaklaşık 2,5 milyon işsiz, işsizlik ödeneği alamadı. Rapor ayrıca, son iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 3,9 milyon, son bir yılda ise 726 bin kişi arttığını ortaya koydu.

DİSK Araştırma Merkezi, ekim ayına dair "İşsizliğin Görünümü" raporunu yayımladı. Raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,6 seviyesinde olduğu ve geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 66 bin kişi olarak kaydedildiği belirtildi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 3,9 milyon, son bir yılda ise 726 bin kişi arttı

Bunun yanında Rapor, son iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 3,9 milyon, son bir yılda ise 726 bin kişi arttığını vurguladı. Kadınlar arasında geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 38,8 olduğu vurgulandı. Buna ek olarak, raporda son bir yıl içinde potansiyel işgücünün 229 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin ise 605 bin kişi arttığı ifade edildi.

2,5 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı

Rapora göre, yaklaşık 2,5 milyon işsizin, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.

Raporda, şunlar kaydedildi: "Ekim 2025’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 33 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Ekim 2025 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 481 bin 226’dır. Böylece Ekim 2025’te resmi işsizlerin sadece yüzde 15,9’u işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 2,5 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 84’ünün işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor."

