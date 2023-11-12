DİSK-AR: Kadın işsizliği erkek işsizliğinin çok üzerinde seyrediyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Eylül 2023 dönemini kapsayan ve TÜİK tarafından yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin ‘İşsizlik ve İstihdamın Görünümü’ raporunu yayımladı.

DİSK-AR tarafından yayımlanan raporda kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ettiği belirtildi. Türkiye'de kadın işsizliğinin erkeklere kıyasla oldukça yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, kadınların istihdama erişiminde önemli kısıtlılıklar içerdiği kaydedildi.

DİSK-AR’ın raporunda “TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliği erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrediyor” ifadelerine yer verildi.

TÜİK verilerien göre; Eylül 2023 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 448 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 133 bin olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 721 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 184 bin oldu.

Fark 12,6 puan

Eylül 2023'te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 12,6 puan olarak gerçekleşti.

Eylül 2023'te zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 13,1 iken kadınlarda yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 11,9 iken kadınlarda yüzde 25,2 seviyesinde oldu.