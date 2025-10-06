DİSK-AR raporu: Asgari ücretli yılın ilk 9 ayında 64 bin TL kayıp yaşadı

DİSK-AR’ın Ekim 2025 tarihli raporuna göre, Türkiye’de sigortalı işçilerin maaşları enflasyon ve artan vergi yükü nedeniyle ciddi oranda eriyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”na göre, 2025’in ilk dokuz ayında 17 milyon sigortalı işçinin toplam gelir kaybı 1 trilyon 328 milyar lirayı aştı ve maaşların ortalama yüzde 41’i bu kayıptan etkilendi.

Enflasyon kaynaklı kayıp 789 milyar TL

Rapora göre yılın başından bu yana artan vergi yükü ve yüksek enflasyon, işçilerin harcanabilir reel gelirlerini düşürdü. DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde işçilerin enflasyon kaynaklı kaybı 789 milyar TL, gelir ve damga vergisi kaynaklı kaybı ise 539 milyar TL oldu. Toplamda 1 trilyon 328 milyar TL'lik bir kayıp ortaya çıktı.

Yalnızca eylül ayında işçi başına ortalama kayıp 12.767 TL olurken, ortalama ücretin yaklaşık yüzde 41’i enflasyon, vergi ve prim kesintileri nedeniyle buharlaştı.

Asgari ücretin reel karşılığı, eylül itibarıyla 16.483 TL’ye geriledi

2025 yılı başında net 22.105 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel karşılığı, eylül itibarıyla 16.483 TL’ye geriledi. Aynı dönemde asgari ücretlinin toplam kaybı 64.652 TL’yi buldu. Bu da maaşın yaklaşık dörtte birinin ortadan kalktığı anlamına geliyor.

Raporda, "Asgari ücrete yıl içinde ara zam yapılmaması kayıpları artırdı" vurgusu yer alırken, en düşük gelir grubunun alım gücündeki düşüşün toplumun tamamı üzerinde zincirleme etkiler yarattığına dikkat çekildi.

Brüt 39.008 TL kazanan bir işçinin net maaşı 23.003 TL’ye düştü

Rapor, ücret düzeyi yükseldikçe yaşanan kaybın da arttığını ortaya koydu. Eylül 2025 verilerine göre, brüt 39.008 TL kazanan bir işçinin net maaşı 23.003 TL’ye düştü ve toplam kaybı 16.005 TL oldu. Brüt 52.011 TL kazanan bir işçi ise 27.215 TL harcanabilir gelirle yetinmek zorunda kaldı; kaybı 24.796 TL olarak gerçekleşti. Brüt 78.017 TL maaş alan bir çalışanın reel net geliri 38.916 TL’ye geriledi ve kaybı aynı tutarda oldu. Bu düzeydeki çalışanlar, yılın ilk dokuz ayında gelirlerinin ortalama yüzde 40’ını vergi ve enflasyona karşı kaybetti.