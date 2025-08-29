  1. Ekonomim
  DİSK-AR raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aştı
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan istihdam verilerini değerlendirdi. Raporda, geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon eşiğini geçtiği vurgulandı.

Haber Merkezi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ağustos 2025 İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

"Türkiye'deki gerçek işsizlik resmi verilerle örtüşmüyor"

Raporda, Türkiye'deki gerçek işsizliğin resmi verilerle örtüşmediğine dikkat çekilirken, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6’ya çıktığı vurgulandı.

TÜİK'in Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına dayandırılan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,6 seviyesine ulaştı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyonu geçti

DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar, geniş tanımlı işsiz sayısının Haziran 2025 itibarıyla 13 milyon 383 bine yükseldi.

Son bir yılda 1,3 milyon yeni işsiz

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 döneminde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,9'dan yüzde 8'e gerilese de, geniş tanımlı işsizlikte ciddi artış yaşandı.

2024 Temmuz ayında 10 milyon 693 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2025 Temmuz'unda 12 milyon 30 bine çıktı. Böylece yalnızca bir yılda 1 milyon 337 bin kişilik artış oldu.

Kadın işsizliği en yüksek seviyede

Raporda kadın işsizliğine dair çarpıcı istatistikler de yer aldı. Temmuz 2025 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 39,4 ile tüm kategoriler arasında en yüksek seviyede yer aldı. Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş) dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15 seviyesindeyken, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,7 olarak ölçüldü.

