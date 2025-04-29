DİSK-AR raporu: Gerçek işsiz sayısı 12 milyona dayandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) işsizlik oranlarına ilişkin raporunu açıkladı.

DİSK-AR’ın raporuna göre, geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 182 bin kişi arttı.

TÜİK'e göre işsizlik oranı azaldı

TÜİK bugün açıkladığı verilerle, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi olduğunu duyurmuştu. TÜİK’e göre işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

"Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon"

DİSK-AR ise 2025 mart ayında geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,8 olduğunu açıkladı.

Ayrı rapora göre, yaklaşık 5,3 milyon kişi çalışmaya hazır ancak iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Geniş tanımlı kadın işsizliğin oranı ise yüzde 38,2.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2025’te 11 milyon 730 bin kişi olarak gerçekleşti.

Raporda şu bilgilere yer veriliyor:

“2023, 2024 ve 2025 Mart dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor. 2023 Mart’ta dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 508 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,4 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 316 bin idi.

Mart 2024’te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,7 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 111 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24,4 ve geniş tanımlı işsiz sayısı yüzde 9 milyon 548 bine yükseldi.

Mart 2025’te ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9 ve resmi işsiz sayısı 2 milyon 807 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,8 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 730 bine çıktı. Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 701 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 414 bin kişi arttı.

“Geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi dönemi oranlarına yakın seyrediyor"

Geniş tanımlı işsizlik pandemi döneminde 28-30 aralığına kadar yükselmişti. 2014-2020 arası yüzde 15-20 aralığında seyreden geniş tanımlı işsizlik pandemi döneminde yüzde 25 seviyesinin üstüne çıkmıştı.

TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik 2012’den bu yana en düşük oran olsa da geniş tanımlı işsizlik pandemi günlerini yaşıyor. Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı salgın günlerindeki işsizlik oranına yaklaşarak yüzde 28,8’e ulaştı. Öte yandan dar tanımlı işsizlik yüzde 7,9’a olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik 2014 yılından bu yana (134 ay) en yüksek 4. ayında.”