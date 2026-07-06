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DİSK-AR raporu: Enflasyon ve vergi, işçi ile asgari ücretlinin cebini eritti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle işçi ücretlerinde toplam 1 trilyon 167 milyar liralık kayıp oluştu.

Haber Merkezi
AA
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DİSK-AR raporu: Enflasyon ve vergi, işçi ile asgari ücretlinin cebini eritti
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DİSK Araştırma Merkezince (DİSK-AR) hazırlanan "Ücret Kayıpları İzleme Raporu"na ilişkin İstanbul Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, rapora göre yılın ilk 6 ayında enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle işçi ücretlerinde toplam 1 trilyon 167 milyar liralık kayıp oluştuğunu söyledi.

Ortalama bir işçinin ilk 6 ayda 16 bin 157 lira, asgari ücretlinin ise yaklaşık 5 bin lira alım gücü kaybı yaşadığını ifade eden Çerkezoğlu, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncellenmesi, gelir ve vergide adaletin sağlanması ve ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması taleplerini dile getirdi.

Çerkezoğlu, emekli aylıklarının da enflasyon karşısında gerilediğini belirterek, emeklilerin insanca yaşayabilecek düzeyde gelir elde etmesi gerektiğini kaydetti.

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