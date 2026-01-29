DİSK-AR raporu: Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 11 milyonun üzerine çıktı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2025 verilerini esas alarak hazırladığı Ocak 2026 tarihli işsizlik raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye’de işsizliğin yalnızca geçici bir sorun olmadığı, derinleşen ve yapısal bir kriz hâline geldiği vurgulandı.

Çalışmaya göre, TÜİK’in yüzde 7,7 olarak açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ile DİSK-AR’ın hesapladığı yüzde 28,6’lık geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaştı. İki hesaplama arasındaki 20,9 puanlık fark, işgücü piyasasındaki gerçek tabloya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İşsiz sayısı 2025 Aralık ayında 11 milyon 593 bin olarak kaydedildi

Dar tanımlı işsizlik oranındaki düşüşe rağmen, geniş tanımlı işsizlikteki artışın hızla devam ettiği ifade edildi. 2023’ün Aralık ayında 9,6 milyon olan geniş tanımlı işsizlerin sayısı, 2025 yılının aynı döneminde 11 milyon 593 bin olarak kaydedildi. Son iki yılda işsizlere 1,9 milyon kişi daha eklenmiş oldu.

Kadın işsizliği ise raporda altı çizilen en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı yüzde 38,3’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 22,8 olarak ölçülürken, kadın ile erkek işsizliği arasındaki fark 15,5 puanı buldu. Raporda, geniş tanımlı işsiz kadın sayısının 5 milyon 664 bine ulaştığı belirtildi.

Eksik istihdam ve desteksiz işsiz sayısı arttı

Çalışma süresi yetersiz olan ve daha fazla çalışmak istemesine rağmen fırsat bulamayanların sayısında da artış yaşandı. Haftalık 40 saatten az çalışıp tam zamanlı çalışmak isteyenlerin sayısı son bir yılda 156 bin kişi artarak 3,7 milyona çıktı. Bunun yanı sıra, çalışmak isteyip iş bulamayan potansiyel işgücü ise 5,2 milyon kişi olarak hesaplandı.

Sosyal korumaya erişim ise ciddi bir problem olmaya devam ediyor. TÜİK’in dar tanımlı işsiz olarak açıkladığı 2 milyon 736 bin kişiden yalnızca 513 bini işsizlik ödeneği alabildi. Böylece, resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 81,2’si, yani 2,2 milyon kişi, devletten herhangi bir destek görmedi.

Sonuç olarak rapor, Türkiye’deki işsizlik ve eksik istihdam sorunlarının sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu ve özellikle kadınlar ile sosyal korumadan mahrum kalan işsizlerin çok daha zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koydu. Açıklanan bulgular, istihdam politikalarının gelecekte yeniden tartışılacağını gösteriyor.