DİSK-AR Raporu: Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının 15 katı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK verilerini kullanarak yayımladığı Eylül 2025 enflasyon bülteninde, Türkiye ekonomisinin küresel sıralamadaki durumuna ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

"Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının yaklaşık 15 katı"

Rapora göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında hem genel hem de gıda enflasyonunda en yüksek seviyeye sahip ülke konumunda bulunuyor. Ortalama yıllık enflasyon Türkiye’de %33,29 olarak gerçekleşirken, AB ülkelerinde bu oran yalnızca %2,2. Böylece Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının yaklaşık 15 katı seviyesinde. Gıda enflasyonu ise Türkiye’de %36,06 ile AB ortalaması olan %3’ün 12 katına ulaşıyor. Harcama gruplarına bakıldığında, yıllık artışın en yüksek olduğu grup %66,10 ile eğitim olurken, aylık bazda en büyük artış %8,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda kaydedildi.

DİSK-AR, TÜİK verilerinin güvenilirliği konusunda da sert eleştiriler yöneltti. Kuruluş, TÜİK’in Haziran 2022’den bu yana enflasyon hesabına esas oluşturan madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesini kınadı.

TÜİK, madde fiyat listesini açıklamadı

Bültende, TÜİK’in madde fiyat listesini açıklama zorunluluğu getiren kesinleşmiş yargı kararına rağmen hukuka direndiği vurgulandı:

“TÜİK yönetimi Anayasaya ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine meydan okudu ve okumaya devam ediyor… TÜİK kesinleşmiş yargı kararına rağmen hukukun arkasından dolanarak madde fiyat listesini açıklamadı.”

Ayrıca, raporda TÜİK'e göre görülen yıllık enflasyondaki yavaşlama hızının büyük ölçüde, geçen yılın yüksek aylık enflasyonunun yerini cari yılın daha düşük aylık enflasyonunun almasından kaynaklanan baz etkisi olduğu belirtildi. DİSK-AR, fiyatlarda gerçek bir düşüşün söz konusu olmadığını savundu.