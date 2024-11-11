DİSK-AR raporu yayımlandı: Yoksulluk sınırı 72 bin lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı işsizlik verilerini açıklarken, DİSK-AR da aynı döneme ilişkin işsizlik raporunu paylaştı.

Raporda, TÜİK verilerine göre Eylül 2022'den bu yana dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 10,1'den yüzde 8,6'ya düştüğü, ancak geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 20,3’ten yüzde 25,6'ya yükseldiği belirtildi. "Geniş tanımlı işsiz sayısı son iki yılda 2,7 milyon artarak 7,6 milyondan 10,3 milyona ulaştı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 35 seviyelerinde. Açık işsizlerin yüzde 87’si işsizlik sigortasından yararlanamıyor" ifadelerine yer verildi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 25,6 seviyesinde

DİSK-AR, "TÜİK'in Eylül 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 11 Kasım 2024’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklanırken, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindeki nüfus için dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) Eylül 2024'te 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

İşsiz sayısı eylül ayında 10 milyon 271 bin kişi

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre ise mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2024’te 10 milyon 271 bin kişi olarak gerçekleşti. “2022, 2023 ve 2024 Eylül dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor. 2022 Eylül’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1 ve işsiz sayısı 3 milyon 470 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,3 ve işsiz sayısı 7 milyon 549 bindi. Eylül 2023’te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,2 ve işsiz sayısı 3 milyon 157 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,8 ve işsiz sayısı yüzde 8 milyon 285 bin oldu. Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 370 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2,7 milyon kişi arttı”