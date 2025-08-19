DİSK-AR: Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı Avrupa Birliği’nin üç katı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 2. çeyrek (nisan, mayıs, haziran) dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını değerlendirdiği rapor yayımlandı.

TÜİK verilerine dayalı hesaplamalara göre geniş tanımlı işsizlik 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 32’ye ulaştı. Özellikle gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranlarının vahim düzeylere çıktığı belirtildi.

Kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı yüzde 33,9

TÜİK’in resmî istihdam oranı 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 49,2 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 32,3 iken KATİ oranı yüzde 19,7; erkeklerde ise resmi istihdam oranı yüzde 66,4 olurken KATİ oranı yüzde 48,4 olarak hesaplandı.

Çalışma çağındaki (15+ yaş) 66,3 milyon kişinin yalnızca 22,5 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında. Çalışma çağındaki 33,5 milyon kadının sadece 6,6 milyonu, 32,8 milyon erkeğin ise 15,9 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda bulunuyor.

Bu tablo, nitelikli istihdamın düşüklüğünü gözler önüne seriyor.

Geniş tanımlı işsizlik 13 milyon 15 bine yükseldi

TÜİK’e göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin oldu. DİSK-AR’ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 2025’in ikinci çeyreğinde 13 milyon 15 bin kişiye yükseldi.

TÜİK tarafından dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklanırken, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı yüzde 32 oldu.

Türkiye, AB ortalamasının üç katı

AB ortalamasında 2025’in ilk çeyreği itibarıyla dar tanımlı işsizlik yüzde 5,7, geniş tanımlı işsizlik yüzde 10,9 seviyesinde. Türkiye’de ise dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 13,9 puana çıkıyor. Böylece Türkiye’nin geniş tanımlı işsizlik oranı AB ortalamasının yaklaşık üç katı oldu.

Genç kadın işsizliği yüzde 53,4

DİSK-AR’ın verilerine göre AK Parti döneminde gençlerde işsizlik vahim bir tabloya dönüştü. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26’dan yüzde 41,7’ye yükseldi.

Yani 15,6 puanlık bir artış yaşandı.

2025’in ikinci çeyreğinde 15-24 yaş arası erkeklerde dar tanımlı işsizlik yüzde 11,6, geniş tanımlı işsizlik yüzde 34,5 olurken; genç kadınlarda dar tanımlı işsizlik yüzde 23,1, geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 53,4 olarak kaydedildi.