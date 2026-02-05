DİSK raporu: Asgari ücret bir ayda 1.359 TL eridi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ücret Kayıpları İzleme Raporu Şubat 2026 verilerini yayımladı. Rapora göre, yılın ilk ayında enflasyon ve vergi yükü işçi ücretlerinde ciddi kayıplara yol açtı.

Raporda, Ocak 2026’da enflasyonun işçi ücretlerine maliyetinin 41,5 milyar TL olduğu belirtilirken, vergi ve kesintilerin faturası da 71,6 milyar TL olarak hesaplandı. İşçilerin yılın ilk ayında toplam ücret kaybının 113 milyar 18 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

Yıllık artış yüzde 41

DİSK-AR verilerine göre, işçilerin enflasyon ve vergi kaynaklı toplam kaybı geçen yılın aynı ayında göre yüzde 41 arttı.

Raporda, işçilerin yılın ilk ayında ortalama olarak 7 günlük çalışma karşılığının vergi, kesinti ve enflasyona yenildiği belirtildi.

Bir kişinin kaybı 5 bin TL’ye yakın

Ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kaybın kesintiler hariç 4 bin 882 TL olduğu belirtilirken, asgari ücrette de erime dikkat çekti. Rapora göre asgari ücretin, yılın ilk ayında çalışanların eline geçmeden 1.359 TL’lik kısmı eridi.

Gelir düzeyine göre, ücretlerdeki kayıp oranlarında da asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde olan ücretlerin yüzde 23,4’ü, iki katı kadar olan ücretlerin yüzde 25,5’i, 2,5 katı olan ücretlerin yüzde 26,8’i ve üç katı kadar olan ücretlerin yüzde 27,7’si vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

DİSK-AR, yüksek enflasyon ve dolaylı vergi ağırlıklı sistemin ücret gelirleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiğini vurguladı.