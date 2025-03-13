DİSK/BİSAM: Yoksulluk sınırı 79 bin lirayı aştı

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Şubat 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2025 için 22 bin 886 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olurken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 79 bin 165 lira oldu.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterirken, Şubat 2025 dönemi için yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 6.387 lira, yetişkin bir kadın için 6.046, 15-18 yaş bir genç için 6.396, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4.057 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 22 bin 886 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı oldu.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 79 bin 165 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 36.681 lira oldu.