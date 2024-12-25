  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı
Takip Et

DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. DİSK, "İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı
Takip Et

DİSK, sosyal medya hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir."

CHP MYK "asgari ücret" gündemiyle olağanüstü toplanacakCHP MYK "asgari ücret" gündemiyle olağanüstü toplanacakGündem

 

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'asgari ücret' çağrısı: Ek artış sağlayınİmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'asgari ücret' çağrısı: Ek artış sağlayınGündem

 

Ekonomi
Birleşik Kamu-İş raporu yayınlandı: Asgari ücret, daha uygulanmadan açlık sınırının altında kaldı!
Birleşik Kamu-İş raporu yayınlandı: Asgari ücret, daha uygulanmadan açlık sınırının altında kaldı!
Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Asgari ücret kaç dolara denk geliyor? İşte yanıtı...
Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?
Ambalajda 2025 umutları güçlü
Ambalajda 2025 umutları güçlü
BIST 50 hisselerinin 17’si enflasyonun üzeri kazandırdı
BIST 50 hisselerinin 17’si enflasyonun üzeri kazandırdı
Enflasyon: Teşhis ve Tedavi II
Enflasyon: Teşhis ve Tedavi II
“Kredi koşulları iyileşmeden faiz indirimi sadece şov olur... “
“Kredi koşulları iyileşmeden faiz indirimi sadece şov olur... “