DİSK'ten asgari ücret mesajı: Öngörülen artışlar yaşam koşullarını zorlaştıracak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “gelirde ve vergide adalet, insanca ücret” talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı. Yürüyüş öncesi DİSK üyeleri, Kartal Neyzan Tevfik Meydanı’nda bir araya geldi.

"Çalışanların yaşam koşullarını daha da zorlaştıracak"

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026 asgari ücret tartışmalarına dikkat çekerek, geçmişte gerçekleşmeyen hedef enflasyon oranlarının temel alındığını söyledi. Çerkezoğlu, yüzde 20-25 bandında öngörülen artışların, çalışanların yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağını belirterek, hedeflenen enflasyona göre ücret belirlemenin milyonlarca emekçiyi yoksulluğa ve açlığa sürükleyeceğini vurguladı.

"Ne zaman hedeflediğiniz enflasyonu tutturdunuz" diyen Çerkezoğlu, "Bu ülkede enflasyon en son 16 yıl önce, 2009 yılında tutmuştur. Üstelik TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonun da gerçek enflasyon olmadığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"Gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz"

Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Asgari ücreti masa başında belirlemeye çalışan herkese çağrımız, ülkenin gerçeklerini görmeleridir. DİSK olarak, işçi sınıfının Türkiye'nin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin insanca yaşam talebini Ankara'ya götürmek için yola çıkıyoruz. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olması için, bir evde iki kişi çalıştığında en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için, asgari ücretin o çok övünülen büyümeden, milli gelir artışından payını alması için, asgari ücretin kişi başı milli gelirin en az yüzde 60'ı olması için, yani gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz."

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Buradan Kartal'dan başlayarak attığımız her adımda, Gebze, Kocaeli'de, Bursa'da, Eskişehir'de ve yolda uğradığımız bütün duraklarda bu talepler büyüyerek Ankara'ya taşınacak" ifadelerini kullandı.