Disney Plus abonelikleri zamlandı

Disney Plus Türkiye'den yapılan açıklam ile platformun reklamlı ve reklamsız aylık ücretlerine yapılan zam duyuruldu.

Disney Plus Reklamlı paketin aylık ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye, reklamsız paketin fiyatı ise yüzde 28 artışla 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıkarıldı.

Platform yıllık abonelik fiyatlarında bir değişikliğe gitmedi. Reklamlı paket 1.649 TL, reklamsız paket ise 3.499 TL olarak sabit tutuldu