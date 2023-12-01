Diyanet İşleri Başkanlığı 15 şoför alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 şoför istihdam edileceğini duyurdu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 15 şoför alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 4-15 Aralık tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak sınavda en az 70 puan alma şartı aranacak.
Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.