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Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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