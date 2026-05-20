Diyanet İşleri Başkanlığı, bin 128 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve ortaöğrenim mezunu bin 128 destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki birimlerinde görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adaylar başvurabilecek.
Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak.