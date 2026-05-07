Diyarbakır OSB'nin dönüşüme ihtiyacı var

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca üretim yapılan bir alan olmadığını, şehrin ekonomik kaderini belirleyen en kritik merkez olduğunu sözlerine ekleyen Özdoğan, “Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin, bugün sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşıyacak bir dönüşüme ihtiyaç duyduğu açıktır. Artık rekabet yalnızca üretimle değil; teknolojiye uyum, enerji verimliliği ve uluslararası standartlara entegrasyon ile mümkündür. Önerimiz, sorunları cesaretle tespit edip doğru projelerle çözmektir. Sorunları konuşan değil, çözümü yöneten bir anlayışa ihtiyaç var” dedi.

Bugün gelinen noktada Diyarbakır’ın sahip olduğu potansiyel ile ortaya koyduğu ekonomik tablo arasındaki farkın artık görmezden gelinemeyecek kadar açık olduğunu belirten Özdoğan şöyle konuştu: “Yeşil Liste olarak, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde sadece bir yönetim değişimini değil, yönetim anlayışının yeniden inşasını hedefliyoruz. Kararların, ortak akıl ile alındığı bir yapı kuracağız. Ana stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimizi ve bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç olan kaynakları kamuoyu ile paylaşacağız".

"Toplantı bir liste tanıtımı değildir"

“Toplantı bir liste tanıtımı değildir" diyen Özdoğan, “Bir vizyonun, çağın gerekliliklerini yakalayan yeni bir anlayışın ortaya konulmasıdır. Bu toplantı, kişisel vaatlerin değil, somut projelerin açıklanacağı bir zemindir. Bu toplantı; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modelinin ilanıdır. Hazırladığımız tüm projeler, Diyarbakır’ın tarihsel üretim mirasından güç alarak; kendi kendine yeten bir kent modeli, planlı kalkınma anlayışı ile kapsamlı bir gelecek tasarımıdır” dedi.