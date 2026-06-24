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Diyarbakır ve Mardin'deki bazı YEKA sahaları revize edildi

Diyarbakır ve Mardin'deki bazı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına (YEKA) ilişkin düzeltme yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Diyarbakır ve Mardin'deki bazı YEKA sahaları revize edildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 Haziran tarihli ve 33273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA ilanında yer alan Diyarbakır Çınar-1 YEKA ile Diyarbakır Çınar-2 YEKA sahaları "Diyarbakır Çınar YEKA" olarak revize edildi.

Aynı kapsamda, Mardin Derik-1 YEKA ile Mardin Derik-2 YEKA sahaları ise "Mardin Derik YEKA" olarak değiştirildi.

Düzeltme ilanı kapsamında, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Çınar YEKA ile Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Mardin Derik YEKA'ya ilişkin koordinat bilgileri yeniden yayımlandı.

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