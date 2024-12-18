Diyarbakır’da ekmeğe bir zam daha geldi

Diyarbakır'da ocak ayından bu yana iki defa zamlanan ekmeğe, yıl bitmeden üçüncü zam geldi. 22 Ocak'ta 12 TL olan ekmek fiyatı 15 TL'ye yükseltilmişti, eylül ayında ise ikinci zam ile fiyat 18 TL olmuştu.

Maliyetlerin yükselmesi nedeniyle Diyarbakır’da ekmeğe bir yıl içinde üçüncü zam yapıldı. 18 TL’ye satılan 400 gramlık pide ekmeği 20 TL’ye yükseldi.

Amida Haber'e konuşan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ededinoğlu, zam kararını doğruladı. Ebedinoğlu, “Zamlı satış bugünden itibaren başladı” dedi.

Diyarbakır’da zamlı fiyatlarla, simit ve poğaçanın fiyatı 12 liraya yükseldi, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi yağlı ekmeğin fiyatı ise 25 liraya çıkarıldı.

• 400 gram pide ve lavaş ekmeği 20 lira

• 200 gram somun ekmek ve çeşitleri 10 lira

• 180 gram yağlı ekmek ve çeşitleri 25 lira

• 90 gram simit, çörek, boğaça vb. ürünleri 12 lira

• 100 gram tost ve hamburger ekmeği 5 lira

• 0,70 gram lahmacun pişirim ücreti 10 lira

• 1 adet ev ekmeği pişirim ücreti 7 lira