Diyarbakır'daki 4 OSB'de doluluk yüzde 60'ı geçti

CANAN SAKARYA / ANKARA

Milletvekillerinin soru önergesine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır ve bölge illerinde sanayi yatırımlarının büyümesi, üretim kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması, istihdamın genişletilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması konularında yoğun bir çalışma yapıldığını belirtti. Kacır, Diyarbakır’daki 4 OSB’de yer alan bin 45 sanayi parselinin 633'ünün yatırımcılara tahsis edilerek OSB'lerin genel doluluk oranının yüzde 60'ı aştığını belirtti. Bakan Kacır, bu OSB'lerde son bir yılda üretime geçen 282 parselle birlikte üretime geçilen toplam sanayi parsel sayısının 419'a, istihdam sayısının ise 7 binden yaklaşık 29 bin kişiye çıktığını kaydetti.

214 parselde çalışmalar sürüyor

Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre, halen 214 parselde de yatırım, proje ve inşaat çalışmaları sürüyor, mevcut yatırımların tamamlanarak tüm parsellerin üretime geçmesiyle birlikte istihdamın yaklaşık 50 bin kişiye ulaşması öngörülüyor. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda yer alan Diyarbakır OSB’de 258 hektar altyapı projesi ve arıtma tesisi, Diyarbakır Karacadağ OSB atıksu arıtma tesisi, Diyarbakır Tekstil İhtisas ve Karma OSB’de 131 hektar altyapı projeleri devam ediyor. Bu projeler için 80 milyon lira ödenek ayrıldı. Bakan Kacır, buna ilaveten, Program'da inşaatı devam eden 551 işyeri kapasitesine sahip Diyarbakır Yeni Ergani Sanayi Sitesi (SS) Projesi için toplam 180 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamanın 2026 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 68 milyon lira olduğu bilgisini verdi.