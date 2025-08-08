  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı
Takip Et

DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayıtlı çalışma ve sosyal güvence uygulamalarının teşvik edilerek tarım işçilerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkan sağlandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı
Takip Et

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin tarımsal üretiminde kritik rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirildiği, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal güvence gibi temel alanlarda kamu desteklerinin artırıldığı ve çok yönlü destek mekanizmasının hayata geçirildiği belirtildi.

İşçilerin sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkan sağlanıyor

Açıklamada, "İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle geçici yerleşim alanlarının altyapıları güçlendirilirken, mobil sağlık ve eğitim hizmetleri yaygınlaştırıldı. Kayıtlı çalışma ve sosyal güvence uygulamaları teşvik edilerek tarım işçilerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkan sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

"Ailelere gelir durumuna göre nakdi yardımlar sunuluyor"

Kamu kurumlarının üstlendiği görevlere ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ailelere gelir durumuna göre düzenli ve geçici nakdi yardımların sunulduğu, kadın ve çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri ile gezici sosyal hizmet ekiplerinin de görev yaptığı aktarıldı.

"Çocuk işçi denetimleri sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanlığınca çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin yapıldığı, işverenlere rehberlik sağlandığı ve bazı bölgelerde örnek geçici yerleşim alanlarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığınca mobil ekiplerle poliklinik hizmetleri, bağışıklama, gebe-bebek izlemleri, kronik hastalık taramaları ve çevre sağlığı hizmetlerinin sunulduğu, kadınlara üreme sağlığı ve doğum bakımı desteği sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çocukların eğitime erişimini sağlamak için taşımalı eğitim, geçici sınıflar ve telafi programları uyguladığı, e-Okul sistemine entegre edilen özel modüllerle çocukların eğitim takibinin yapıldığı, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sivil toplumla işbirliği protokollerinin yürürlüğe konulduğu vurgulandı.

"Kayıt dışı istihdamla mücadele ediliyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sözleşmeli ve sigortalı çalışmanın yaygınlaştırılarak kayıt dışı istihdamla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının mevsimlik işçilerin yolculuk güvenliği, kimlik bildirimleri ve geçici yerleşim alanlarının güvenliği için önlemler aldığı kaydedildi.

Ayrıca, belediyelerin çöp toplama, içme suyu temini, seyyar tuvalet hizmeti ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürdüğü, sivil toplum kuruluşlarının ise hijyen kitleri dağıttığı, sosyal uyum etkinlikleri düzenlediği ve çocuklara yönelik gezici merkezler kurduğu bildirildi.

DMM dezerformasyona karşı uyardı

Açıklamada, sürecin ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla çok yönlü sürdürüldüğü vurgulanarak, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiği anımsatıldı. DMM'nin yanlış veya eksik bilgiye karşı bilgilendirme çalışmalarının süreceği ifade edildi.

AYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdiAYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdiEkonomi
Çiftçiye 6 ayda 89,7 milyar TL destek sağlandı! En fazla mazot ve gübre ödemesi yapıldıÇiftçiye 6 ayda 89,7 milyar TL destek sağlandı! En fazla mazot ve gübre ödemesi yapıldıEkonomi
En çok şikayet alan 10 modern otomobil! Kroniği de var şanzımanı bozulan da.En çok şikayet alan 10 modern otomobil! Kroniği de var şanzımanı bozulan da.Otomotiv

 

 

Ekonomi
Turizm sezonunda beklenmedik düşüş! Kalış süresi arttı, oteller dolmadı
Turizm sezonunda beklenmedik düşüş! Kalış süresi arttı, oteller dolmadı
Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı temmuzda geriledi
Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı temmuzda geriledi
KDK'dan okul pansiyon ücretleri için tavsiye karar: TÜFE dikkate alınsın
KDK'dan okul pansiyon ücretleri için tavsiye karar: TÜFE dikkate alınsın
Suriye'de TL'nin yaygın kullanılması Türkiye'ye güç katıyor!
Suriye'de TL'nin yaygın kullanılması Türkiye'ye güç katıyor!
FAO açıkladı: Et fiyatları ve bitkisel yağlar üç yılın zirvesinde!
Et fiyatları ve bitkisel yağlar üç yılın zirvesinde!
AYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdi
AYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdi