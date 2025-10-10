DMM, restoran ve kafelerde masa ücreti uygulamasına son noktayı koydu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirileceği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu.

"Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik planlanmıyor"

6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik planlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

"Düzenleme ve çalışma bulunmamaktadır"

Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.”