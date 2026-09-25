DMM’den fon tasfiyesi açıklaması: Vatandaşlardan ücret alınmayacak

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve fon tasfiyeleri kapsamında yatırımcı ödemelerinin karşılanması için vatandaşlardan ücret alınacağı yönündeki iddiaların “tamamen asılsız” olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Fonların tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu kaydedildi.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor

Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ile idari kurumların incelemelerinin de sürdüğü bildirildi.

DMM, kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.