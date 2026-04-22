DMO, Kamu alımlarında tedarikçi iş birliğini güçlendiriyor

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcısı Kemaleddin Metin, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, buluşmanın yalnızca bir kurum tanıtım etkinliği olmadığını, kamu merkezi alım ekosistemini paydaşlarla birlikte daha güçlü hale getirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Kurumun 100. yılını “gelenekten geleceğe yenilikçi dönüşüm” vizyonuyla kutladıklarını belirten Metin, DMO’nun köklü geçmişinden aldığı güçle Türkiye’nin üretim ve ekonomi temellerini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

DMO’nun kamu alımlarında güven, şeffaflık ve verimliliğin merkezi konumunda olduğunu dile getiren Kemaleddin Metin, son dönemde sektörlerle daha yakın çalışan, sahada aktif rol alan ve paydaşlarıyla birlikte değer üreten dinamik bir yapıya dönüştüklerini söyledi. Üretici ve tedarikçilerle doğrudan temas kurduklarını kaydeden Metin, kamu alım süreçlerine katılımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların artırıldığını ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılarak daha erişilebilir bir sistem oluşturulduğunu dile getirdi.

Kamu alımlarında verimlilik hedefleniyor

Konuşmasında ticaret ve sanayi odalarıyla geliştirilen iş birliklerinin önemine dikkati çeken Metin, bu sayede illerin üretim kapasitesinin daha etkin değerlendirileceğini ve Türkiye genelinde kapsamlı bir tedarikçi ile ürün envanteri oluşturulacağını ifade etti. Bu çalışmaların kamu alımlarına daha geniş katılım sağlayacağını vurgulayan Metin konuşmasını söyle sürdürdü:

“Yerli üretimin güçlenmesi ve yenilikçi çözümlerin sisteme dahil edilmesi açısından da kritik. Yakın dönemde kamu kurumlarının DMO üzerinden alımlarını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Bu adım, kurumsal kapasitemizi güçlendirecek, kalite standartlarımızı yükseltecek ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunacak. Aynı zamanda firmalar için daha sürdürülebilir ve düzenli bir pazar oluşturacak; kurulacak iş birlikleriyle tedarikçi ve ürün portföyümüzü genişleterek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız.”

Samsun TSO’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Devlet Malzeme Ofisi’nin kamu alımlarındaki rolüne değinerek, “Bugün burada, iş dünyamız için önemli fırsatlar barındıran bir başlık etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kamu alımları ve tedarik süreçleri, firmalarımızın büyümesi, sürdürülebilirliği ve yeni pazarlara erişimi açısından kritik bir alan oluşturmaktadır. Devlet Malzeme Ofisi, kamu alımlarında önemli bir rol üstlenen köklü bir kurumdur. Günümüzün değişen ve gelişen şartlarına uyum sağlayarak yürüttüğü çalışmalarla hem kamu tarafında etkinliği artırmakta hem de özel sektör için yeni iş fırsatları oluşturmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon da tam olarak bu amaca hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Samsun küresel rekabet gücünü artırıyor

Vali Yardımcısı-Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince de yaptığı konuşmada, Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin sanayi, tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve kültür alanlarındaki güçlü yapısı, ulaşım ve lojistik imkanları, stratejik konumu ve gelişmiş üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı; Samsun’un küresel rekabet gücünü artırarak üretim merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Zengince, gerçekleştirilecek tüm üretim ve ticari faaliyetlerin şehrin, bölgenin ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Devlet Malzeme Ofisi III Nolu Satınalma Daire Başkanı Pınar Sönmez, II Nolu Satınalma Daire Başkanı Mustafa Orak ve V Nolu Satınalma Daire Başkanı Yusuf Demirtaş’ta DMO’nun satın alma süreçleri, tedarik usulleri, katalog uygulamaları, müteferrik alımlar, tedarikçi kayıt süreçleri ve Sağlık Market uygulaması başta olmak üzere Kurumun güncel faaliyet ve uygulamalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmalarda, firmaların DMO ile çalışma usulleri, ihalelere katılım süreçleri ve tedarikçi olma şartları detaylı şekilde ele alındı.