DOA Sistemi'nde ikinci aşama başladı: Sistemine dahil olmayana yaptırım uygulanacak

Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, vatandaşlar DOA logolu alüminyum, plastik (PET) ve cam içecek ambalajlarını iade ederek her bir ambalaj için 1 lira depozito bedeli alabiliyor. Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulanan sistem, geri dönüşümü teşvik etmeyi ve atık miktarını azaltmayı hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, 1-5 Temmuz tarihleri arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajı sisteme kazandırılırken, kayıtlı kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı.

DOA Sistemi'nde ikinci aşama başladı

DOA Sistemi'nin ikinci aşamasında otel, restoran ve kafe işletmeleri de uygulamaya dahil ediliyor. Bu kapsamda işletmelerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıtlarını tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemesi gerekiyor.

Bakanlık, kayıt sürecinin ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağını bildirdi.

DOA Sistemine katılan işletmelere her ambalaj için 20 kuruş teşvik

Sisteme kayıt olan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil edilecek.

Her geri kazandırılan DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik ödemesi yapılırken, toplama, taşıma ve doğrulama süreçleri dijital altyapı üzerinden izlenebilir şekilde yürütülecek.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, geri kazanılması hedeflenen DOA logolu içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'inin otel, restoran ve kafelerde tüketildiğine dikkat çekerek, işletmeleri kayıt işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya çağırdı.

Vatandaşların sisteme gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Öztürk, tüm paydaşların katkısıyla Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedeflerine daha hızlı ulaşacağını ifade etti.

DOA Sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor.

Sistem sayesinde ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması planlanırken, ilk etapta geri kazanım oranının yüzde 50'ye, sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte ise yüzde 80'e çıkarılması amaçlanıyor.