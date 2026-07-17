DOA, uygulamaya geçt sırada hracat var

BARIŞ SEDEF

Sistem kapsamında DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL teşvik ödemesi yapılacak. Uygulamayla yıllık 30 milyar liralık ekonomik katkı ve milyarlarca ambalajın ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılması, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu, 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Türkiye’de yıllık olarak 25 milyar içecek ambalajının ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Dünyada gelişmiş birçok ülkede depozito iade sisteminin olmadığını kaydeden Öztürk, “Kurduğumuz sistem makinesinden yazılımına kadar %100 yerli. Dünyaya örnek olabilecek bir model. Sahadaki tüm makinelerimiz yerli. Yurtdışındaki birçok ülkeye nazaran fark oluşturduğumuz en önemli unsur ise ambalajı, DOA logosuyla uçtan uca izleyebiliyoruz. DOA logosu olmayan ambalajlar ise ürün dönüştürülüyor ancak teşvik ödemesi alamıyorsunuz” dedi. Dünyanın en büyük depozito sistemini kuracaklarını dikkat çeken Öztürk, “Hedefimiz sonraki süreçte sistem ve makineyle birlikte geliştirdiğimiz bu ekosistemi ihraç etmek” dedi. Depozito sistemine entegre olan firmaların atıklarını çöpe atmayacağını kaydeden Öztürk, aksi halde firmaların yaptırımlara tabi olacağını söyledi.