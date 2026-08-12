Doç. Dr. Atılım Murat: Altın ve petroldeki yükseliş dolar için endişe verici

Hem altın hem de petrolde üst üste dört gündür yaşanan yükselişin az rastlanan bir durum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Atılım Murat, bu tablonun ABD dolarının gidişatı konusunda kendisini endişelendirdiğini ifade etti. Altındaki toparlanmanın önemli olduğunu ancak şubat ayındaki zirve seviyelere dönmek için henüz gidilecek yol olduğunu belirten Doç. Dr. Murat, mevcut hareketin altın için 4.000 dolar seviyelerindeki taban seviyesini doğruladığını söyledi. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki %5'lik artışın altının kazançlarını bir miktar zayıflattığını vurgulayan Doç. Dr. Murat, Brent petrol fiyatı 90-95 dolar bandına ulaşana kadar bu durumun majör bir risk teşkil etmeyebileceğini, ancak bir risk faktörü olarak akılda tutulması gerektiğini ekledi.

Japon yeni ve stratejik belirsizlik çıkmazı

Dolar/Japon yeni paritesindeki hareketleri, tanımlanmış bir stratejisi olmayan bir savaşa benzeten Doç. Dr. Murat, hem ABD hem de Japonya'nın pariteyi aşağı çekmek istediğini ancak bu yolda ne kadar ileri gideceklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ‘stratejik belirsizlik’ fikrini anlayabildiğini belirten Doç. Dr. Murat, Bessent'in George Soros ve Stanley Druckenmiller gibi isimlerin tedrisatından geçtiğini ve bir merkez bankasının nasıl köşeye sıkıştırılacağını çok iyi bildiğini hatırlattı. Ancak Bessent'in ‘Japon Yeni Al’ yazılı bir notla fotoğrafının servis edilmesini ‘acemilik’ olarak nitelendirerek, bu tür profesyonellik dışı görsel sızıntıların piyasa algısı açısından ilginç olduğunu dile getirdi.

Carry trade riski ve trilyon dolarlık fonlar

Piyasalarda henüz yeterince konuşulmayan büyük bir tehlikeye işaret eden Doç. Dr. Murat, Japon bankalarının ve sigorta şirketlerinin bu süreçte büyük yükümlülükler veya zararlar altında kalabileceği uyarısında bulundu. Japon hükümetinin, sadece en büyüğü 1,8 trilyon doları yöneten devasa emeklilik fonlarını ülkeye geri dönmeye zorladığını belirten Doç. Dr. Murat, bu durumun küresel carry trade pozisyonlarının gözden geçirilmesine neden olabileceğini söyledi. Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan ülkelerde farklı pozisyonları bulunan bu trilyonlarca dolarlık fonun geri çağrılmasının, piyasalar için kritik bir dönemeç olacağını vurguladı.