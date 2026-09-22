Doç. Dr. Derya Hekim: Petrol 80 dolara inerse TCMB ekimde faiz indirebilir

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Dünyada faiz artışlarının başladığı, enerji fiyatlarının baskı oluşturduğu ve jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemden geçildiğini belirten Doç. Dr. Derya Hekim, Türkiye'de reel faizlerin oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade etti. TCMB’nin sanayinin mevcut durumunu gözeterek faiz politikalarında gevşemeye gitmek ve indirim yapmak istediğini vurgulayan Doç. Dr. Hekim, enflasyonun Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan %16 ve sonradan revize edilen %21 hedeflerinin üzerinde olmasına karşın, TCMB’nin fiyat istikrarının yanında reel sektörün durumunu da es geçmeyeceğini söyledi.

Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerinden 90 dolara doğru çekilmesi ve yılın 80 dolar civarında tamamlanması durumunda iyimser senaryonun işleyebileceğini belirten Doç. Dr. Hekim, bu şartlar altında TCMB’nin ekim toplantısında bir faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

"Makro ihtiyati önlemler piyasayı bozuyor ve kredi tayınlamasına yol açıyor"

Piyasadaki sıkışıklığın yalnızca faiz yüksekliğinden kaynaklanmadığını dile getiren Doç. Dr. Hekim, uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin kredi imkanlarını aşırı kısıtladığına dikkat çekti. Bu durumun bir ‘kredi tayınlaması’ yarattığını belirten Doç. Dr. Hekim, bankaların risk almamak adına yalnızca yüksek kredibilitesi bulunan büyük firmalara yöneldiğini, iyi projelere sahip küçük KOBİ’lerin ise finansa erişimde mağdur olduğunu kaydetti.

Makro ihtiyati tedbirlerin kısa vadeli geçici müdahaleler olarak kullanılması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Hekim, bu kısıtlamaların uzun süreye yayılmasının piyasa dengelerini bozduğunu ve sanayi yapısında olumsuz asimetrik etkiler belirginleştirdiğini savundu.

Jeopolitik gerilimler ve küresel diyalog ihtiyacı

Bölgesel jeopolitik gelişmeleri ve küresel dengeleri de değerlendiren Doç. Dr. Derya Hekim, Husi saldırıları ve İran'ın gerilimi bölgeye yayma çabalarının arka planında diplomasinin sürdüğünü ifade etti. Yapay zeka etiği, iklim krizi ve sosyal problemlerin çözümü için bağlayıcı uluslararası kurumlara ve küresel bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Doç. Dr. Hekim, ABD ile Çin arasındaki ticari ateşkes anlaşmasının sürdürülmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.