Doç. Dr. Derya Hekim’den seçim ekonomisi uyarısı: Enflasyon beklentileri bozuluyor mu?

İç siyasetteki hareketliliğin ekonomik etkilerini değerlendiren Doç. Dr. Derya Hekim, siyasi ve hukuki gelişmelerin enflasyon üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu ifade etti. Erken seçim tartışmalarının toplumda ve iş dünyasında büyük bir belirsizlik yarattığını kaydeden Doç. Dr. Hekim, bu durumun özellikle enflasyon bekleyişlerini olumsuz yönde şekillendirdiğini belirtti.

‘Seçim yatırımları ne zaman başlar?’ sorusu piyasanın gündeminde

Sanayi çevrelerinde en çok merak edilen konunun seçim ekonomisine ne zaman dönüleceği olduğunu belirten Doç. Dr. Hekim, iş dünyasının "Seçim yatırımları ne zaman başlar?" sorusuna odaklandığını dile getirdi. Piyasada, seçim sürecine girildiğinde faizlerin düşürüleceği ve ekonomi yönetiminde köklü değişiklikler olabileceği yönünde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hekim, bu tür beklentilerin mevcut ekonomik programın başarısını engellediğini savundu.

Tüketiciler harcamalarını seçim beklentisiyle öne çekiyor

Vatandaşların seçim döneminde gelirlerin artacağı ve enflasyonun borç maliyetlerini eriteceği düşüncesiyle harcama yaptığını ifade eden Doç. Dr. Hekim, bu beklentinin tüketimi tetiklediğini söyledi. ‘Nasıl olsa seneye seçim dönemine girilecek, borcumu daha kolay öderim’ mantığıyla hareket eden bireylerin harcamalarını öne çektiğini belirten Doç. Dr. Hekim, bu durumun enflasyonun düşmesini zorlaştıran bir eylem hali yarattığını vurguladı.

Siyasi belirsizlik yatırım ortamında erozyon yaratıyor

Siyasi gerginliklerin piyasalar tarafından bir noktadan sonra kanıksandığını ancak bunun riskin bittiği anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Hekim, bu durumu ‘yüksek tansiyon’ olarak açıkladı. Vücudun yüksek tansiyona alışmasının ileride ciddi sağlık sorunları yaratabileceği gibi, siyasi belirsizliklerin de Türkiye'nin yatırım ortamında uzun vadeli ve kalıcı bir erozyona yol açtığı konusunda uyardı.