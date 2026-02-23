Doç. Dr. Eryılmaz'dan kritik değerlendirme: Altın jeopolitik risklere rağmen yönünü bulamıyor mu?

ABD'den gelen güçlü veriler ve Fed'in faiz indirimlerini öteleyen şahin tutumuyla dolar endeksinin 98 sınırına dayandığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altın üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturduğuna dikkat çekti.

Kıymetli metaller son iki haftada düşüşte

Altının jeopolitik risklere rağmen beklenen çıkışı yapamadığını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, kıymetli metallerin son iki haftadaki düşüşlerle birlikte "güvenli liman" vasfını kaybettiğini ve yatırımcıların artık riskli dönemlerde altın yerine dolar veya ABD 10 yıllık tahvillerini tercih etmeye başladığını söyledi.

Altın ve gümüşte kritik seviyeler belirleyici olacak

ABD ile İran arasındaki gerilimin piyasa tarafından bir "blöf" olarak algılanmasının da altına olan talebi sınırladığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, ons altının 4800 ile 5100 dolar bandında kaldığı sürece yönsüz seyrine devam edeceğini, yükselişin belirginleşmesi için mutlaka 5100 dolar seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini ifade etti. Gümüş için de 70-90 dolar aralığının kritik olduğunu ve bu seviyeler geçilmedikçe yönün netleşmeyeceğini ekledi.

Son olarak yatırımcı davranışlarındaki değişime değinen Doç. Dr. Eryılmaz, altının bu hafta itibarıyla piyasa beklentilerinin altında kalarak ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Türkiye'deki birçok yatırımcının altınlarını satarak daha yüksek getiri sunan hisse yoğun fonlara yöneldiğini gözlemlediğini ifade eden Eryılmaz, altının yön tayini için önümüzdeki süreçte açıklanacak verilerin ve küresel likidite koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.