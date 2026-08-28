Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi: TCMB’nin repo adımı normalleşme sinyali mi?

TCMB’nin yaklaşık 6 aylık aranın ardından haftalık repo ihalelerine dönmesi piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Bu adımın bir yönüyle sürpriz olmadığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bu hamlenin zaten takvimlerinde olduğunu belirttiğini hatırlattı. Ancak adımın ağustos sonunda gelmesinin piyasanın büyük kesimi için erken bir gelişme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, kendi perspektifinden bu kararı bir ‘normalleşme adımı’ ve ‘kademeli bir faiz indiriminin başlangıcı’ olarak kabul ettiğini vurguladı. Piyasadaki faiz indirim beklentilerinde ciddi bir heterojenleşme (farklılaşma) olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, TCMB’nin sözel iletişiminde bir problem olduğunu ve bu iletişim eksikliği nedeniyle piyasanın kendine net bir çıpa bulamadığını söyledi.

İlk faiz indirimi ne zaman?

Doç. Dr. Eryılmaz, büyümedeki yavaşlama ve reel sektör üzerindeki baskının Merkez Bankası’nın bu erken adımındaki en önemli itici güç olduğunu düşündüğünü belirtti. İlk faiz indirimi beklentisine de değinen Doç. Dr. Eryılmaz, ağırlıklı olarak ilk faiz indiriminin ekim ayında gelme ihtimalini güçlü görmeye devam ettiğini söyledi. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş, savaşa dair olumlu adımlar ve 3 Eylül’de açıklanacak ağustos enflasyonunun belirgin şekilde düşük gelmesi durumunda eylül ayının da bir sürpriz olmayacağını ekledi. Doç. Dr. Eryılmaz, olası bir faiz indiriminin 100 baz puan seviyesinde olmasını beklediğini ifade etti.

Kredi risk primi (CDS) geriliyor: Borsa İstanbul 14.700 direncini aşabilecek mi?

Türkiye’nin CDS risk priminin Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 217’ye gerilemesini değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, bu düşüşte bölgesel gerilimlere dair olumlu haber akışının, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ve ABD tahvil faizlerindeki rahatlamanın etkili olduğunu belirtti. Bu durumun Borsa İstanbul için olumlu bir zemin hazırladığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, borsada kalıcı yükselişler için SPK’nın fon rehberi gibi belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. BIST 100 endeksinin 14.575 seviyelerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, aşağıda 14.200 seviyesinin önemli bir destek, yukarıda ise 14.700 seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu dile getirdi.

Gözler Fed’den gelecek açıklamalar ve altın fiyatlarında

Küresel piyasaların bugün Türkiye saatiyle 17.00’de yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasına kilitlendiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, piyasanın aşırı şahin olmayan ancak enflasyonla mücadeleyi öne çıkaran nötre yakın bir konuşmayı fiyatladığını ifade etti. ABD’den gelen güçlü iş gücü ve PC verileriyle tahvil piyasasındaki yangının sönmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, altının ons fiyatında 4.600 seviyesinin altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görüldüğünü belirtti. Çok şahin bir Fed tonu durumunda altının 4.500’e çekilebileceğini, güvercin bir senaryoda ise hızla 4.700 ve hatta yakın vadede 4.900-5.000 seviyelerine yükselebileceğini öngören Doç. Dr. Eryılmaz, baz senaryosunun ise 4.600 bandını korumaya çalışan dalgalı bir seyir olduğunu ifade etti.