Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan kritik analiz: Savaş senaryosunda petrol fiyatları nereye gider?

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında konuşan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel piyasalarda ana fiyatlamayı makroekonomik verilerden ziyade savaş haberlerinin belirlediğini ifade etti. Geçtiğimiz haftanın oldukça volatil geçtiğini, ateşkes umutlarıyla piyasaların bir miktar soluklandığını ancak İran'ın şartları kabul etmemesi ve hafta sonu gelen haber akışıyla tansiyonun yeniden yükseldiğini belirtti. Özellikle ABD’nin İran’ın enerji altyapısına yönelik bir kara harekatı düzenleyebileceği yönündeki spekülasyonların ve Trump’ın "İran petrolünü almak istiyorum" şeklindeki açıklamalarının piyasadaki stresi artırdığını vurguladı.

Petrol fiyatları ve savaşın piyasalara baskısı

Doç. Dr. Eryılmaz, piyasalar için en kritik belirleyicinin savaşın süresinden ziyade petrol fiyatlarının nereye gideceği olduğunu söyledi. Olası bir kara harekatının borsalarda sert satışlara yol açabileceğini öngören Doç. Dr. Eryılmaz, petrolün 150 dolar seviyelerini görmesi durumunda en kötü senaryonun fiyatlanacağını dile getirdi. Savaşın bölgesel yayılma riski ve uzama ihtimalinin güvenli liman talebi yaratsa bile, petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişin altın ve gümüş üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini savundu.

ABD verileri ve Fed’in ‘şahin’ duruşu dikkat çekti

Doç. Dr. Eryılmaz, küresel tarafta haftanın bir diğer kritik başlığının ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri olduğunu belirterek, Fed üyelerinin enflasyon endişesiyle şahinleştiğini ve piyasanın artık faiz indirimi yerine aralık ayında bir faiz artışı olasılığını fiyatlamaya başladığını aktardı. Doç. Dr. Eryılmaz, istihdam verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in hangi hedefi önceliklendireceği konusundaki belirsizliğin piyasada satın alınabileceğini ifade etti.

Mart ayı enflasyon beklentileri ve savaşın ekonomik etkileri

Doç. Dr. Eryılmaz, yurt içinde açıklanacak mart ayı enflasyon verisinin en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. Aylık bazda %2,32 oranında bir artış beklediğini, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle %31,4 seviyelerine inebileceğini öngördü. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin eşel mobil sistemi sayesinde sınırlı kaldığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, savaşın uzaması durumunda Nisan ayından itibaren petrol etkisinin daha net hissedileceğini vurguladı. Ayrıca, savaşın etkisiyle ekonomik güven endeksi ve PMI verilerinde de aşağı yönlü bir baskı oluştuğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da kritik destek seviyesi

Doç. Dr. Eryılmaz, Borsa İstanbul'da yatırımcıların kara harekatı ihtimalinden oldukça tedirgin olduğunu dile getirdi ve teknik açıdan 12.600 puanın çok kritik bir destek olduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar gelmesi durumunda 11.900 ve 11.500 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uzun vadeli yükseliş trendinin henüz bozulmadığını savunan Doç. Dr. Eryılmaz, yatırımcılara kademeli alımı önerdi; kısa vadeli pozisyonlar için ise 13.597 puan üzerindeki hacimli kapanışların beklenmesi gerektiğini hatırlattı.

Altın ve gümüşte kritik seviyeler

Altın ve gümüş tarafında satış baskısının sona ermesi için teknik seviyelerin aşılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, ons altında 4.515 dolar, gümüşte ise 71,5 dolar üzerindeki hacimli kapanışların kritik olduğunu ifade etti. Öte yandan Doç. Dr. Eryılmaz, değerli metal yatırımcılarının petrol fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini, petrol ile bu metaller arasındaki negatif korelasyonun yakın vadede devam edebileceğini sözlerine ekledi.