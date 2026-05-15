Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan kritik kur analizi: Yıl sonu dolar ne olur?

Piyasalardaki kur duyarlılığını ve şirketlerin döviz açık pozisyonlarını değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, hem baz senaryoda hem de orta riskli savaş senaryolarında bir kur şoku beklemediğini ifade etti. Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi ve faiz silahı gibi enstrümanlarla süreci yönetme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, Türkiye’nin geçmişte çok daha zorlu rezerv tablolarıyla bu süreçleri yönetebildiğini hatırlattı.

Sanayide üretim ve istihdam alarmı

İmalat PMI verilerinin Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğine ve 10 alt sektörün 9’unda üretim ile istihdamın azaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Bu noktada ekonomi yönetiminin sanayi ve tarım üreticilerine yönelik kurumlar vergisi kolaylıkları gibi destekleyici adımlar atmaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, programın bir revizyondan ziyade sanayi tarafını rahatlatacak desteklerle devam edeceğini öngördü.

Kurda ‘kontrollü ayarlama’ dönemi

Enflasyon hedefinin %24’ten %29’a revize edilmesinin kur beklentilerini de etkilediğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, yıl sonu dolar kuru beklentisinin 52 TL seviyelerinden 54-55 TL bandına doğru güncellenmesinin makul olduğunu ifade etti. Nisan ayında aylık kur artışının %1,6’ya çıkmasının ihracatçılar tarafından ‘kur bırakılıyor’ şeklinde yorumlandığını ancak bunun bir "salınma" değil, enflasyonla uyumlu bir ayarlama olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Eryılmaz, kurun enflasyonla mücadeledeki ana çıpa olduğunu ve bu nedenle aylık artışların kontrolsüz bir şekilde yükselmesine izin verilmeyeceğini ekledi.

Sektörel farklılıklar ve seçim senaryoları

Kur baskısının sektörler üzerinde farklı etkiler yarattığını dile getiren Doç. Dr. Eryılmaz, savunma sanayi gibi yüksek teknolojili sektörlerin kurdan en az etkilenen gruplar olduğunu; buna karşın tekstil, giyim ve deri gibi emek yoğun sektörlerin çok daha fazla zorlandığını belirtti. Son dönemde gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değinen Doç. Dr. Eryılmaz, her ne kadar siyasi senaryolar çeşitlense de ekonomi yönetiminin kur tarafını hassas bir şekilde yönetmeye devam edeceğini düşündüğünü söyleyerek sözlerini tamamladı.