Doç. Dr. Yüksel: Mevcut enflasyon düzeyi asgari ücrette yüzde 45 zammı işaret ediyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının ve kira artışlarının etkisiyle güncel asgari ücretin yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler, Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni ücretin ne olacağı konusundaki merakı artırıyor.

"2025 yılı enflasyon hedefine göre artışa ihtimal vermiyorum"

Asgari ücretin sosyal diyalog mekanizması ile belirlendiğini vurgulayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, “2024 yılı enflasyonu şu an için yüzde 47 seviyesinde. Aralık ayı sonu itibarıyla da yüzde 45 seviyelerine düşeceğiz. Bu noktada yüzde 45'lik bir zam yapılırsa 2025 yılı asgari ücreti 24 bin 650 TL olur. Son yorumcuların söylemine göre 2025 yılı enflasyon hedefine göre de artış yapılabileceği söyleniyor, ki ben buna çok ihtimal vermiyorum” şeklinde konuştu.

“Toplumun tamamını ilgilendiren bir konu”

Yüksel, asgari ücretin merakla beklendiğini belirterek, “2025 asgari ücret zammında son durum, çalışan milyonlarca işçinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon ve kira zamları nedeniyle güncel asgari ücretin beklentilerin altında kalması sonrasında ocak ayında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tutarı merakla bekleniyor. Asgari ücret, devletin çalışanları sermaye karşısında korumak amacıyla ele aldığı en büyük politika aracıdır diyebiliriz. Asgari ücret yönetmeliğinin 4'üncü maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Asgari ücret; bir çalışanın konut, giyim, gıda, sağlık, kültür ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği minimum ücret tutarıdır. Asgari ücret, sosyal diyalog mekanizması ile belirlenir. Sosyal diyalog mekanizması dediğimiz üçlü yapının yani hükumet, işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Aralık ayı içerisinde asgari ücret sonuçlandırılır. TÜİK verileri, yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan olduğunu belirtmektedir. Tabii sadece 7 milyonu ilgilendiren bir durum değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu diyebiliriz” dedi.

“Yüzde 45 civarında artış yapılacağını öngörebiliyoruz”

"Aralık ayı işveren ve işçi açısından çok heyecanlı bir aydır" diyen Yüksel şunları kaydetti:

“İşverenler maliyetlerini hesaplamak için işçiler ise alacağı ücreti öğrenmek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleyeceği ücreti merakla bekler. Geçen yıl asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl asgari ücrete yüzde 25'lik bir zam yapılırsa 21 bin 250 TL, yüzde 30'luk bir zaman yapılırsa 22 bin 100 TL, yüzde 35'lik bir zam yapılırsa 22 bin 950 TL olarak hesaplanacak. Fakat Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son yaptığı açıklamaya bakıldığı zaman ‘mevcut enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' ibaresi kullanılmakta. 2024 yılı enflasyonu şu an için yüzde 47 seviyesinde. Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 45 seviyelerine düşeceğiz. Bu noktada yüzde 45'lik bir zam yapılırsa 2025 yılı asgari ücreti 24 bin 650 TL olur. Son yorumcuların söylemine göre 2025 yılı enflasyon hedefine göre de artış yapılabileceği söyleniyor, ki ben buna çok ihtimal vermiyorum. Eğer 2025 yılında hedeflenen enflasyona göre artış yapılırsa 20 bin 600 TL civarında olacaktır denilebilir. Sayın bakanın açıklamasından önce benim kendi yorumum yüzde 30 civarında artış yapılacağını tahmin ediyordum. Fakat Bakan Şimşek'in TBMM bütçe görüşmelerindeki açıklamasıyla yüzde 45 artacağını öngörebiliyoruz.”