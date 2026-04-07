  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müfettiş alımı yapacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müfettiş alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü istihdam etmek üzere 10 müfettiş alımı gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü giriş sınavıyla genel ve özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarından naklen 10 müfettiş alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 12 Nisan saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavına hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri ve tarihleri ile diğer konulara ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlüğün resmi internet adresi üzerinden yapılacak ve adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

Giriş sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve sınav kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecek.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor.

Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlüğün resmi internet adresi üzerinden yapılacak ve adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

