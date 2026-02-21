Doğal gaz aboneliğinde çok sayıda değişiklik: Hesaplamalar değişti, taksit sınırı arttı

Yönetmelik kapsamında abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, faturalandırma süreleri, kaçak doğalgaz tanımı, sözleşme feshi, acil müdahale hizmetleri ve dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin çok sayıda başlıkta değişikliğe gidildi.

Düzenlemenin dayanak maddesi de yeniden ele alındı. Buna göre yönetmelik; 4628 sayılı Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine dayandırıldı ve hukuki çerçeve güncellendi.

Abone bağlantı bedelinin tahsil ve iade esasları netleştirildi. Bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmasının ardından bedel iadesi yapılmayacak. Ancak servis hattı yapımına başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade gerçekleştirilecek. Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmış olması halinde yeniden tahsilat yapılamayacak.

Yapılan değişiklikler şöyle:

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek.

Servis hattı imalatına başlanmışsa bağlantı bedeli iade edilmeyecek.

Servis hattı yapımına başlanmamışsa başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade yapılacak.

Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmışsa yeniden tahsil edilmeyecek.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek; talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

Gerekli izinlerin alınamaması halinde süre sonunda bedel 5 iş günü içinde iade edilecek.

Bağlantı bedeli kredi kartıyla 6 aya kadar taksitli ödenebilecek, finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

Yakıcı cihaz değişikliklerinde cihaz tipi, yerleşim veya kapasite artışı yoksa proje tadilatı aranmayacak.

Cihaz değişim formu ilgili firma tarafından doldurulacak ve dağıtım şirketi kontrolü sonrası işlem tamamlanacak.

Devreye alma işlemi dağıtım şirketinin tesisat kontrolü ile yapılacak.

İlk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin sunulması ve güvence bedelinin tahakkuku veya tahsili sonrası imzalanacak.

Aynı adreste yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası gerçekleştirilecek.

Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygun görüş alınmadan yeni sözleşme yapılamayacak.

Mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınabilecek.

Güvence bedeli peşin veya kredi kartına en az 6 eşit taksit ile ve vade farksız ödenebilecek.

Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idareleri (ticari tesisler hariç) ve sosyal yardım alan hanelerden güvence bedeli alınmayacak.

Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak veya yaptırılacak; sayaç tüketiciye teslim edilmeyecek.

Gaz arzını engelleyen arızalar bildirimden itibaren en geç 24 saat içinde giderilecek.

Sayaçlara dış müdahale sonucu oluşan zarar müşteriye ait olacak.

Sayaç, regülatör ve ölçüm sistemlerine yapılan müdahaleler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine müdahale kaçak kullanım sayılacak.

Sayaç arızası veya ölçüm hatası durumunda tüketim, son iki yılın aynı dönem ortalamasına göre hesaplanacak.

Veri bulunmaması halinde benzer tüketim eğilimine sahip müşteriler emsal alınacak.

Hesaplanan tüketimden ilgili dönemde tahakkuk ettirilmiş tutar düşülecek.

Doğalgazı kesilen müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde 24 saat içinde yeniden gaz verilecek.

Borcun üç ay ödenmemesi veya güvence bedeli taksitinin üç ay gecikmesi halinde sözleşme feshi öncesi en az iki farklı iletişim yöntemiyle 3 iş günü önceden bildirim yapılacak.

Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınacak.

Fatura okuma süresi dağıtım şirketi kaynaklı olarak kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak.

Okuma süresi uzarsa tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız tahakkuk ettirilecek.

Tüketici talep ederse tutarı tek seferde ödeyebilecek; finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak.

Fatura; kâğıt, kısa mesaj, e-posta, e-fatura veya e-arşiv fatura yoluyla iletilecek.

İletişim bilgisi bulunan tüketicilere fatura tutarı ve son ödeme tarihi ayrıca kısa mesajla bildirilecek.

Borç nedeniyle fesih sürecinde en az iki farklı yöntemle bildirim yapılacak.

Kaçak doğalgaz tanımı genişletildi; sayaç veya ölçüm sistemine müdahale sonucu tüketimin eksik ya da hiç ölçülmemesi kaçak kullanım sayılacak.

Geçmiş verilerin bulunmaması veya güvenilir olmaması halinde hesaplama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilerin verilerine göre yapılacak.

Tespitlerde doğru bulgu ve belgeye dayanılması ve tüketici haklarının korunması esas olacak.

Dağıtım şirketlerine getirilen yükümlülükler

Düzenlemeyle dağıtım şirketlerine yönelik yeni sorumluluklar da belirlendi:

En az bir işletme binası kurulacak.

Arşiv kayıtları dijital ortama aktarılacak ve yedeklenecek.

Veriler lisans bazında ayrıştırılarak yönetilecek.

Afet ve acil durumlarda diğer şirketlere destek verilebilecek.

Acil müdahale merkezlerinde çağrılara en geç üçüncü çalışta cevap verilecek sistem kurulacak.

Bu yükümlülüklerin bir kısmı 24 ay içinde tamamlanacak.

Ayrıca dağıtım bölgesi dışında kalan ve iletim hattına bağlı serbest tüketici tesislerinin, teknik ve ekonomik uygunluk kararı sonrası dağıtım bölgesine dâhil edilebilmesine imkân tanındı. Lisans tadili ve mülkiyet devri Kurul kararıyla gerçekleştirilecek.

Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Hükümlerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.