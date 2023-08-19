Doğal gaz dağıtımında yeni tedbirler

ANKARA (EKONOMİ) - Doğal gazın tüketicilere ucuz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanımını engelleyecek unsurları tespit ederek dağıtım hizmetlerinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirleri düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre dağıtım faaliyetlerini aksatan, mevzuata uymamayı alışkanlık haline getiren doğalgaz dağıtıcılarının lisansı iptal edilecek ve 120 gün içinde yeni ihale açılacak.

Yönetmelik tüketicinin korunması, hizmetin aksamaması için tedbir alınması gereken durumlar ile dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasını zorunla hale getirebilecek durumları içeriyor.

Buna göre dağıtım şirketinin mali durumunun yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetini aksatması, mevzuata aykırılığın alışkanlık haline gelmesi, dağıtım niteliğinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi tüketicinin korunması için tedbir alınması gereken durumlar olarak belirlendi.

Bu kapsamda belirlenen hususların tespiti halinde öncelikle inceleme komisyonu oluşturulacak. Komisyon 15 gün içinde bir rapor hazırlayacak.

Lisans iptal edilip yeni ihaleye çıkılacak

Yapılan incelemede aykırılıkların düzeyine göre şirketin lisansı iptal edilebilecek. Bu durumda bir ihale komisyonu kurulacak ve 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkılacak. Eski lisans sahibinin yükümlülükleri yeni lisans verilme tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca gerek görülmesi halinde hizmetlerin aksamaması için bedeli eski lisans sahibi tarafından ödenmek üzere dışardan hizmet alınabilecek.

Açılacak yeni ihaleye eski lisans sahibi tüzel kişide doğrudan/dolaylı payı olanlar katılamayacaklar.

Hedef, 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yeri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, yönetmelikle doğal gaz piyasasında olası yönetimsel zafiyetlerin önceden tespit edileceğini bildirdi.

Doğal gazın son tüketiciye ulaştırılması konusunda hizmet kalitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Yaptığımız bu düzenlemeyle 1000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Doğal gaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak."

"Tüketici korunacak, tedbirler önceden alınacak"

Öte yandan, açıklamaya göre, ağustosta 763 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.

Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.