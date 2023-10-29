Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 281 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 399 milyon 840 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 35 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 4,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı ağustosta 2 milyar 269 milyon 930 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 937 milyon 700 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 840 bin metreküple Cezayir takip etti.

Cezayir'den doğal gaz ithalatı yüzde 35, Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatı yüzde 74 ve Rusya'dan yapılan ithalat 7,4 arttı. Ağustosta İran'dan doğal gaz ithalatı 91,8 azaldı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 11,9 azaldı

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 507 milyon 260 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,9 düşüşle yaklaşık 994 milyon 340 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 640 milyon 890 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 11,9 azalarak 277 milyon 980 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 artışla yaklaşık 5 milyar 258 milyon 320 bin metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 968 milyon 650 bin metreküpü (yüzde 94,5) yer altı depolama tesislerinde, 289 milyon 670 bin metreküpü (yüzde 5,5) LNG terminallerinde bulunuyor.