Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

"1,4 milyar ödeme yaptık"

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini belirten Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık" dedi.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanma şartları

Göktaş, destekten yararlanacak olan vatandaşların mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklere ilişkin doğalgaz faturasının olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.