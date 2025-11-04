Doğalgaz faturası zam ne kadar oldu (2025)? Yeni yılda doğalgaza yüzde kaç zam yapılacak? soruları merak ediliyor. Doğal gaza kışa girilmeden yapılan zam enflasyon ve ekonomik kriz karşısında eriyen maaşları daha da eritti. Hal böyle olunca milyonlarca emekçi kışı nasıl atlatacağının planlarını yapmaya başladı. Merak edilen ve araştırılan konuların başında ise doğal gaz faturası zammı geliyor.

DOĞALGAZ FATURASI ZAM NE KADAR OLDU (2025)?

Yeni tarife düzenlemesiyle faturaların da belirgin şekilde yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, elektrikteki kademeli fiyat artışına benzer bir sistemin doğalgazda da uygulanabileceğine dikkat çekiyor. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA DOĞALGAZA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kamuoyunda 2026 yılında doğalgaza zam gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamalarda 2026 yılı için doğal gaz ve elektrik fiyatlarında beklenen enflasyonun dikkate alınacağını söyledi.

Ayrıca sektörde konuşulanlara göre, 2026 yılında doğalgazda kademeli fiyatlandırma modeline geçilmesi planlanıyor. Bu modele göre, belirli bir tüketim sınırının altındaki kullanıcılar daha düşük birim fiyatla, sınırı aşanlar ise daha yüksek fiyatla doğalgaz kullanabilecek.

Enflasyon oranı, bütçe dengeleri ve yeni tarifelendirme modelleri göz önüne alındığında, bazı bölgelerde ve bazı tüketim dilimlerinde fiyat artışı beklenebilir.