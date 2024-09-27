Doğalgaz ve elektrik tarifelerine yeni zam gelecek mi?

Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz ve elektrik tarifelerine zam endişesi de arttı. Tarife birim fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Hükümetin faturalandırmalarda yeni model üzerinde çalışması zam endişelerini arttırmıştı.

Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

NTV’nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ekim ayı için elektrik tarifelerinde değişiklik yapmayacak. Tarife üç ay için geçerli olacak.

Maliyetlerde artış görülürse değişiklik olabilir

Sektör kaynakları, maliyetlerde olağanüstü bir artış yaşanması ve gerekli görülmesi halinde bu süre içerisinde tarifelerde değişikliğe gidilebileceğini belirtti. BOTAŞ’ın da ay sonunda doğalgaz toptan satış tarifesini açıklaması bekleniyor.

Konut için zam beklenmiyor

Tarifelerin enflasyona doğrudan etkisi sebebiyle doğalgaz fiyatlarında konut aboneleri için herhangi bir artış beklenmiyor.

Enflasyonu doğrudan etkiliyor

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki olası bir artış, enflasyon hesaplamalarını da doğrudan etkiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, fiyat ayarlamalarını enerji fiyatlarının enflasyona etkisini de göz önünde bulundurarak yaptıklarını söylemişti.