Doğalgaza kademeli tarife yolda: Faturalarda pozitif ayrımcılık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni yıldan itibaren doğal gazda da tıpkı elektrikte olduğu gibi kademeli tarife sistemine geçmeyi planlıyor. Bu yeni modelle, gelir seviyesi yüksek haneler devlet desteği dışında bırakılacak ve tüketim miktarına göre fiyatlandırma yapılacak. Ayrıca, doğal gaz kademeleri illere göre farklı belirlenecek ve kışın daha sert geçtiği bölgeler için özel düzenlemeler yapılacak.

Desteklerin devlete maliyeti 850 milyar lirayı bulacak

Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre bu yıl elektrik ve doğal gazda desteklemelerin tutarı 600 milyar TL'yi bulurken, bu tutara borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde desteklerin devlete maliyeti 850 milyar lirayı bulacak. Şu an hâlâ doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

Bakanlık, doğal gaz desteğinde gelir adaletsizliğini önlemek için yeni bir modele geçiyor. Bu sistemde, tüketimi yüksek olan haneler yüksek gelir grubunda sayılarak destek dışında bırakılacak. Her il için kış aylarındaki ortalama doğal gaz tüketimi dikkate alınarak farklı kademeler belirlenecek. Kışı daha sert geçen iller ise bu uygulamada pozitif ayrımcılıkla korunacak.

Rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek

Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden yüzde 50 fazlasını tüketenlerin desteklemeden çıkarılması öngörülüyor. Bu örneğe göre, Ankara'da 270, İstanbul'da yaklaşık 230, Erzurum'da 345 metreküp aylık tüketimi aşanlar desteklemeden çıkarılacak.

Vatandaşların yüzde 84’ü mevcut destekten etkilenmeyecek

Yeni düzenlemeyle vatandaşların yüzde 84’ü mevcut destekten etkilenmeyecek. Doğal gazın yaklaşık yarısını tüketen ve yüksek gelir grubunda yer alan yüzde 16’lık kesim ise artık desteğin dışında kalacak. Olası hesap hatalarında, ihtiyaç sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak düzeltme talep edebilecek. Vatandaşlar ayrıca faturalarında aylık doğal gaz tüketim miktarlarını görebilecek.