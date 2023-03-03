Doğan Holding, 2022'de 6,01 milyar TL kâr etti

Doğan Holding, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre holding, 2022 yılında 6,01 milyar TL net kâr etti. Önceki yıl aynı dönemde 2,83 milyar TL kâr açıklamıştı. Doğan Holding, böylelikle kârını yüzde 112 oranında artırmış oldu.

Aynı zamanda Doğan Holding, geçtiğimiz yıl 45,87 milyar TL hasılat elde ettiğini kaydederken, bu veri önceki yıl 16,82 milyar TL olmuştu.